Campingshow Vervaet verhuist na halve eeuw naar Zelebaan: nieuwe showroom opent in 2024

Motorhome- en caravandealer Campingshow Vervaet, al 50 jaar een gevestigde waarde in Lokeren, verhuist in 2024 naar een nieuwe showroom langs de Zelebaan. De bouwvergunning werd goedgekeurd, maar het is nog even wachten op de archeologische controle opgravingen alvorens ze kunnen starten aan de nieuwbouw.

Eerder probeerde supermarktketen Jumbo op dezelfde locatie een vergunning te verkrijgen, maar die aanvraag werd afgeketst, onder meer omwille van bezorgdheden rond de mobiliteitsimpact. Met de nieuwe locatie maakt campingshow Vervaet voortaan ook deel uit van de Vanomobil-groep: een Belgische specialist in verhuur en verkoop van motorhomes en campers.

Quote Klanten hoeven niet ongerust te zijn: alle motorhomes in bestelling worden geleverd en onze klanten kunnen nog jarenlang op onze service rekenen Stany Vervaet, Zaakvoerder Campingshow Vervaet

Behalve de nieuwe locatie, verandert er voor de klanten van Campingshow Vervaet niets. Het vaste team blijft op post. “Klanten hoeven dus helemaal niet ongerust te zijn,” zegt zaakvoerder Stany Vervaet van Campingshow Vervaet. “Alle motorhomes in bestelling worden geleverd en onze klanten kunnen nog jarenlang op onze service rekenen.”

Volledig scherm De huidige site van Campingshow Vervaet aan de Gentse Steenweg. © Yannick De Spiegeleir

Dankzij de samenwerking met Ignace Coudron en Veronique Vanhoo, zaakvoerders van Vanomobil, is de toekomst van Campingshow Vervaet verzekerd en kunnen ze de periode tussen het vertrek uit hun huidig pand en de intrek in het nieuwe pand overbruggen. “De keuze voor Vanomobil was logisch”, vertelt Stany. “We delen al jaren onze passie voor kamperen, onze missie naar klantentevredenheid en onze expertise met het Duitse merk Bürstner.”

Stevige fundamenten

Net als Campingshow Vervaet, is Vanomobil een familiebedrijf met een jarenlange ervaring in de verkoop en verhuur van campers. Met de vestiging in Lokeren hopen ze ook hun klanten uit het Waasland beter te kunnen bedienen. “We zijn vereerd te mogen verder bouwen op de stevige fundamenten van Campingshow Vervaet. Met hun 50 jaar ervaring en zeer goeie reputatie in service en onze ondersteuning, zijn we ervan overtuigd dat we veel van elkaar kunnen leren”, zegt Coudron.

Lidl

Op de huidige locatie van Campingshow Vervaet gaf supermarktketen Lidl eerder te kennen een tweede vestiging in Lokeren te willen openen. Hoe het momenteel met die plannen staat, is niet duidelijk. Bij Lidl was donderdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar. Aan de Zelebaan worden Campingshow Vervaet en Lidl sowieso buren, want de bestaande vestiging van de supermarkt ligt eveneens in de Dijkstraat.

