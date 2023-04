Camille komt naar kindernamiddag Lokerse Feesten

Stad heeft spreidings­plan voor publieke laadpalen klaar: “Dit jaar minstens 11 laadpunten extra in Lokeren”

De doorbraak van de elektrische wagens zal de nood aan laadinfrastructuur de komende jaren enkel doen toenemen. Om in te spelen op die groeiende vraag heeft de Stad Lokeren een spreidingsplan opgesteld met prioritaire locaties voor publieke laadpalen. “Nog dit jaar gaan we van 20 naar minstens 31 publieke laadpalen in onze stad”, zegt schepen van Mobiliteit Sabine Van Rysselberghe (Open Vld).