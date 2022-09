Café Bonaparte ontvangt Don Vitalski

Met een doortastende roetsjbaan van grappen over het leven zoals het is, een zuivere best-of van al zijn voorbije jaren op duizenden podia in Vlaanderen, Nederland, Canada en Suriname. “Alleen voor slimme, sexy mensen met een zeer goeie smaak”, klinkt het.

Hoe kan een mens met twee gebroken benen toch nog de straat oversteken? Waarom is het soms goéd als er, in de keuken, een broodrooster ontploft? Is er leven voor de dood? Waarom zijn relaties dikwijls beestachtig moeilijk? Al deze vragen worden één voor één beantwoord in een wervelende one manshow, waar je ondersteboven van terug naar buiten komt…