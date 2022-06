Buyl Transport overgenomen door Xwift: “Er komen heel wat uitdagingen op de transportsector af”

LokerenHet bekende Lokerse transportbedrijf Buyl Transport is overgenomen door zijn sectorgenoot Xwift uit Nazareth. Op de huidige site van Buyl in de Dijkstraat in Lokeren plant Xwift in 2023 de bouw van een logistiek centrum van 10.000 m².

Buyl Transport werd opgericht vlak na de Tweede Wereldoorlog. Het was onder de vleugels van wijlen Alfons Buyl, die als derde generatie in 1996 het roer overnam van zijn vader, dat het Lokerse transportbedrijf uitgroeide tot een gevestigde waarde in nationaal en internationaal transport met onder meer een specialisatie in vervoer op Zwitserland.

Jef Verbeke (rechts op de foto), schoonzoon van Alfons, was amper een half jaar aan de slag bij Buyl toen hij in 2017, na het plotse overlijden van Alfons, het roer noodgedwongen overnam van zijn schoonvader. “We hebben de eerste moeilijke jaren zonder Alfons kunnen overleven mede dankzij de inzet van ons team en onze chauffeurs. Maar er komen heel wat uitdagingen op de transportsector af met het chauffeurstekort en de opkomst van alternatieve brandstoffen en aandrijvingen. We vonden dit het juiste moment voor een overname door een partner met de juiste visie en waarden.”

Volledig scherm De retro truck van Buyl krijgt een ereplaats in de geplande nieuwbouw. © Yannick De Spiegeleir

Xwift neemt het personeel, de vloot (45 trekkers en 110 opleggers) en de terreinen van Buyl over. De transportgroep uit Nazareth werd in 2007 opgericht door Pieter Denys (links op de foto) en groeide op 15 jaar tijd uit van een eenmanszaak tot een uit de kluiten gewassen transportbedrijf met 160 chauffeurs, 130 voertuigen en een 50-tal opleggers. “Het is onze visie om al ons vervoer in eigen beheer te doen en met eigen wagens”, zegt Denys.

Chauffeurstekort

Xwift liet zich al eerder opmerken omdat het bedrijfswagens voor zijn chauffeurs ter beschikking stelt om te anticiperen op het chauffeurstekort. Dat systeem werd recent uitgebreid naar starters en krijgt navolging van andere transporteurs. “Er komen nog eens extra tweehonderd bedrijfswagens bij. In eerste instantie voor Buyl, maar we plannen ook nog andere overnames”, geeft Denys aan. Naast de bedrijfswagens zet Xwift ook in op permanente coachingstrajecten voor zijn chauffeurs.

Nieuwbouw

Beide partijen zien de voordelen in van de overnameoperatie. Op de huidige site van Buyl Transport in de Dijkstraat in Lokeren zal Xwift een nieuwbouw neerpoten. “Het warehouse zal 10.000 m² groot zijn”, zegt Denys. Jef Verbeke zal de leiding over het nieuwe magazijn nemen als warehousemanager. “Met de nieuwbouw wordt ook de werkgelegenheid op onze site meer dan verdubbeld: van zes naar vijftien mensen”, zegt Verbeke. “Bovendien had Alfons al plannen voor een nieuwbouw in Lokeren en zal een retrotruck van Buyl een prominente plaats krijgen op de nieuwe site.”

Op langere termijn wordt Xwift ook de bedrijfsnaam in Lokeren. “Maar dat zal gebeuren met het nodige respect voor het verleden van Buyl Transport”, vult Denys aan.