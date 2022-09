Buurtbewoners Spoelepark houden protestactie op gemeenteraad: “Congowegel ideale trage verbinding tussen wijken”

De aanleg van het Spoelepark kent al een lange voorgeschiedenis. Het actiecomité verzamelde aan het einde van de vorige legislatuur meer dan 750 handtekeningen om de realisatie van het Spoelepark te bewerkstelligen. Na aanhoudend protest uit de buurt besliste het stadsbestuur om de gronden die het zelf bezit in het woonuitbreidingsgebied om te zetten in een zogenaamd Spoelepark in plaats van een woonontwikkeling. Wat volgde was een inspraaktraject dat nu is uitgemond in een definitief ontwerp.

Oude kerkweg

De vzw Spoelepark dringt echter al langer aan op een verbinding van de Congowegel, een oude kerkweg die Everslaar en Naastveld verbindt met het toekomstige Spoelepark. Met hun vraag op de gemeenteraad konden ze ook rekenen op de steun van oppositiepartijen N-VA en Groen. “Een verfijnd en kleinschalig netwerk aan trage wegen is om meer mensen te verleiden tot fietsen en draagt bij aan bereikbaarheid, fietsveiligheid en verkeersleefbaarheid. Helaas horen we enkel excuses rond grondposities, mogelijke overlast of moeskopperij (het stelen van groenten en fruit, red.). Wat ontbreekt is de wil”, zegt gemeenteraadslid Bruno Reniers.

Bijkomend park

Schepen Filip Liebaut (CD&V) ziet het anders. “Wat ik ontbreek in dit debat is dat er een in essentie een park bijkomt in de vorm van een investering van 1 miljoen euro. Participatie was essentieel gedurende het traject en het negatieve durft al eens overheersen.” De schepen verklaart de positie van de stad omtrent de Congowegel. “Die zal ruimer bekeken worden in de volledige inventarisatie van de trage wegen in onze stad.” Een mogelijk euvel volgens de stad is onder meer dat de nieuwe verbinding door de volkstuintjes van Werk van den Akker loopt. Volgens vzw Spoelepark valt daar echter een mouw aan te passen. “Het is mogelijk door in gesprek te gaan met Werk van den Akker. Het gewijzigde pad zou een grote maatschappelijke meerwaarde bieden en er is geen budgetwijziging voor nodig.”