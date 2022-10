Buurtbewoners Lokerse wijk stellen project ‘Beleef Oudenbos’ voor: “Troeven van onze buurt uitspelen”

De stad lanceerde eind vorig jaar het project ‘Maak Lokeren mee’ waarbij de bewoners van tien Lokerse wijken de kans krijgen om een voorstel in te dienen om een buurtbudget binnen te halen dat in totaal bestaat uit een som van 165.000 euro. De stad mikt daarbij op kleine en nuttige initiatieven die het leven in een straat, wijk of buurt nog aangenamer maken. Elke wijk maakt kans op een budget van 15.000 euro.

100 jaar Oudenbos

In de Lokerse Oudenboswijk zien enkele lokale buurtbewoners het groots. Onder de noemer ‘Beleef Oudenbos’ willen ze onder meer een educatieve beleveniswandeling in hun wijk op poten te zetten. “In 2023 bestaat de Oudenboswijk 100 jaar en die gebeurtenis willen we aangrijpen”, zegt landschapsarchitect en buurtbewoner Davy Van Laere, die samen met Pieter Boone, Steven Van Damme en Wouter Verpoest het heft in handen nam om ‘Beleef Oudenbos’ in het leven te roepen. “We denken onder meer aan de creatie van een speelzone om onze wijk kindvriendelijker te maken, een mogelijkheid om de boeiende geschiedenis van onze wijk te herbeleven bijvoorbeeld via infoborden en een gegidste wandeling. De nieuwe lus zou bovendien de kans creëren om in eigen buurt op een veilige manier te joggen en te wandelen.

Volledig scherm Pieter Boone, Wouter Verpoest, Davy Van Laere en Steven Van Damme van 'Beleef Oudenbos'. © Yannick De Spiegeleir

Naast de jury van het buurtbudget ‘Maak Lokeren mee’ willen de initiatiefnemers ook hun medebewoners van Oudenbos overtuigen en op sleeptouw nemen in het verhaal. Op maandag 24 oktober stellen ze hun project voor in ’t Zaaltje Oudenbos. Iedereen is welkom vanaf 19.30 uur.

Intussen kunnen ook andere Lokeraars vanaf 16 jaar nog hun ideeën of projecten indienen tot en met 31 december via denkmee.lokeren.be of een papieren aanvraagformulier dat je kan ophalen in het stadhuis. “De stad geeft graag een financieel duwtje in de rug voor Lokeraars die hun buurt nog aangenamer en mooier willen maken met een idee of project. Vraag buurtbewoners om jouw idee mee vorm te geven en in te dienen. Op zoek naar inspiratie? Ga dan zeker eens ‘gluren bij de buren’. Vele andere Vlaamse steden en gemeenten werken reeds met een buurt- of wijkbudget.”

Helpen

Wie er zelf niet wijs uit geraakt, kan ook de hulp inroepen van de stad. Dat kan door contact op te nemen met de Dienst Communicatie op het nummer 09 235 32 83 of stuur een mailtje naar denkmee@lokeren.be. Meer info en het reglement vind je via deze link: lokeren.be/buurtbudget.