Bus De Lijn brandt uit op E17: geen gewonden, maar urenlang aanschuiven in avondspits

LokerenEen bus van De Lijn is donderdagmiddag volledig uitgebrand op de E17 in Lokeren. Niemand werd gewond. De bus werd bestuurd door een leerling-chauffeur die werd opgeleid. De oorzaak van de brand was een probleem met de motor. Het takelen van de bus zorgt voor lange files.

De leerling-buschauffeur was rond 15.15 uur samen met zijn begeleider onderweg op de E17 in de richting van Gent, toen ze motorpech kregen. De bus werd enkele honderden meters verder in een parkeerhaven langs de pechstrook tot stilstand gebracht. Toen ze uitstapten zagen ze dat er achteraan de bus ter hoogte van de motor vlammen waren. In combinatie met een brandstoflek zorgde dat er voor dat het vuur zich razendsnel verspreidde over heel de bus. De rookpluim was tot kilometers ver in de omtrek te zien.

Volledig scherm © pkm

De hulpdiensten konden niet meer voorkomen dat de bus volledig in de as werd gelegd. Niemand werd gewond. Na het einde van de bluswerkzaamheden zal de bus getakeld en weggebracht worden. Een rijstrook werd in de richting van Gent afgesloten.

Het takelen van de bus zorgt voor aanzienlijke verkeershinder. In de richting van Gent is het meer dan twee uur aanschuiven. Ook in de andere richting zorgt een kijkfile voor aanzienlijke vertragingen.

Wie van Hasselt richting Gent moet, rijdt best om via Brussel. Vertrek je vanuit Antwerpen naar Gent rijd dan om via de E34. Van Antwerpen naar de kust ga je via E34/Knokke of E34/A11 Brugge.

Volledig scherm © pkm

Volledig scherm © pkm