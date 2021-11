Broer vermoorde rijkswachter Peter De Vleeschauwer doet ultieme oproep naar getuigen: “Daders te vinden in Sint-Niklaas”

Waasland Ex-recher­cheur Danny Durinck (58) werkte twee jaar lang mee aan moordonder­zoek Peter De Vleeschau­wer: “Dat we daders niet gevonden hebben, wringt nog altijd”

Eén van zijn laatste grote wapenfeiten was de ‘God van Temse’ achter de tralies zetten, een cafébaas die een concurrent in koelen bloede doodschoot voor diens eigen deur. Het was een onderzoek dat Danny Durinck (58) leidde vanaf de feiten tot het assisenproces vorig jaar. De rechercheur ging een half jaar geleden met pensioen en kan terugblikken op een rijkgevulde carrière. Maar niet altijd werd het harde werk beloond. Twee jaar lang beet hij de tanden stuk op het moordonderzoek in de zaak Peter De Vleeschauwer. “En dat wringt nog altijd.” Lees alle verhalen van voormalige politiemensen in onze reeks Recherche op rust.

