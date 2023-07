Brandweerlui krijgen groen knipperlicht om naar kazerne te rijden: “Geen prioriteit, maar we vragen andere weggebruikers hoffelijk te zijn”

Vijf Lokerse brandweervrijwilligers nemen deel aan een proefproject van het Vias Institute met zogenaamde ‘hoffelijkheidslichten’. Dat zijn groene knipperlichten die aangeven dat de bestuurder op weg is naar de brandweerkazerne voor een dringende interventie. “We hopen dat de aanrijtijden zo korter worden, want elke minuut telt als het aankomt op levens redden.”

Er zijn blauwe zwaailichten voor politie, ziekenwagen en brandweer en oranje lichten voor onder meer voertuigen die ingezet worden voor werken op de openbare weg. In Lokeren komt er vanaf 1 augustus nog een kleurtje bij. Weggebruikers kunnen vanaf dan ook auto’s spotten met groene knipperlichten. Het gaat om een proefproject dat wordt uitgevoerd door het Vias Institute in opdracht van de FOD Mobiliteit. “Er ligt een wetsvoorstel klaar voor de invoering van hoffelijkheidslichten”, zegt Isabel Verwee, manager verkeersveiligheid van het Vias Institute. “Dit zijn groene knipperlichten die brandweerlui kunnen gebruiken om zich van thuis naar de kazerne te verplaatsen. Het is onze taak om het effect hiervan uit te testen.”

Proefproject

Vias haalde de mosterd voor dit experiment in Canada, waar de groene lichten onder meer in Quebec worden ingezet. “Maar het is wel de eerste keer dat het effect hiervan wetenschappelijk onderzocht wordt”, benadrukt Verwee. Het Belgisch proefproject wordt nu uitgerold in twee Waalse en twee Vlaamse hulpverleningszone. De brandweerzone Oost schoof de post van Lokeren naar voor om de nieuwe knipperlichten uit te testen. “Want deze post heeft het grootst aantal interventies en is gelegen in een druk stedelijk gebied”, legt zonecommandant Wouter Van Den Broeck uit. Van de 65 vrijwilligers werden er vijf geselecteerd die vier maanden lang de knipperlichten gaan uittesten.

Met de studie wil men te weten komen wat de impact is op de aanrijtijden naar de kazerne, maar ook of brandweervrijwilligers zich met de hoffelijkheidslichten veiliger voelen in de auto en andere weggebruikers zich effectief anders gedragen. Vanaf 1 augustus rijden ze vier maanden lang met de groene knipperlichten. Na afloop worden de aanrijtijden met en zonder hoffelijkheidslichten met elkaar vergeleken.

Geen prioriteit

“Maar het is natuurlijk belangrijk dat mensen weten wat de groene knipperlichten betekenen”, zegt Isabel Verwee. “Dit geeft aan dat de bestuurder op weg is naar een dringende interventie. Als andere weggebruikers hoffelijk voorrang verlenen waar dat kan, kunnen de vrijwilligers sneller en veiliger op hun bestemming aankomen. Het is niet de bedoeling dat andere weggebruikers gevaarlijke manoeuvres doen om de brandweermensen door te laten zoals op een fietspad parkeren of over een witte lijn rijden. De groene knipperlichten geven geen prioriteit. De automobilisten moeten zich nog steeds aan alle verkeersregels houden.”

De vijf Lokerse brandweervrijwilligers konden de knipperlichten woensdag voor de eerste keer al eens testen. “En we zagen meteen effect”, vertelt Freddy Temmerman. “Bij het inrijden van de straat naar de kazerne stopte een tegenligger om ons voorrang te verlenen. Het is in Lokeren niet altijd even evident om snel in de kazerne te geraken, vooral bij drukke momenten zoals het begin en einde van de school of op een marktdag.”

Burgemeester Filip Anthuenis belooft beterschap. “Momenteel wordt gewerkt aan een gloednieuwe kazerne op de hoek van de Haarsnijderslaan en de Strijkerslaan. Die locatie is gekozen omwille van de nabijheid van het hoofdwegennet. Volgend jaar moet de kazerne klaar zijn.”

