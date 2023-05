Brand in enkele containers bij afvalverwerkingsbedrijf Lokeren

“Bewakings­agen­ten inschake­len en zwemmen op reservatie”: zo willen politie en provinci­aal domein Puyen­broeck deze zomer overlast tegengaan

Amokmakers in de Oost-Vlaamse recreatiedomeinen riskeren deze zomer een toegangsverbod. De lokale politiezone Puyenbroeck en provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke werkten samen een actieplan uit om problemen te voorkomen. “Via een barometerfunctie kan het provinciaal domein ons op de hoogte houden over de bezetting en gemoedsgesteldheid op Puyenbroeck”, zegt korpschef Koen Van Poucke.