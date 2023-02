Trappistenclub Nostergaudium en Michel Van den Brande schenken 1.670 euro aan De Steiger

Lokeren Bestuurder knalt met gloednieu­we wagen tegen geparkeer­de auto, fles lachgas in beslag genomen

In de Heiendestraat in Lokeren is dinsdagavond een jonge bestuurder met zijn gloednieuwe Audi tegen een geparkeerde wagen gereden. In de auto werd een fles lachgas aangetroffen.

