Stratenloop AVLO telt 630 voorinschrijvingen

De start is voorzien op de Sportlaan ter hoogte van het atletiekterrein en de aankomst na 1 finaal rondje op de atletiekpiste. “Kleedkamers en douches in de sporthal zijn te bereiken via de ingang aan het uiteinde van de sporthal net voor het plein van de Lokerse Feesten gezien de werken aan het nieuwe zwembad”, laat AVLO-voorzitter Patrick Van Waes weten. “Liefst 630 voorinschrijvingen hebben zich reeds gemeld en de dag zelf kan er ook nog ingeschreven worden in het clubhuis van AVLO op de atletiekpiste. In elke ronde zijn er 2 bevoorradingen met water en sponsen. Halfweg de omloop en bij passage na 1 ronde. Na aankomst kan iedereen nagenieten op ons mega groot terras op het middenterrein van de atletiekpiste en voor de kleinsten is er een springkasteel voorzien en mogen de lekkere pannenkoeken niet ontbreken.”