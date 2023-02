Lokerse boeren betogen in Brussel voor toekomst: “Voelen ons aan het kruis genageld”

Waasmunster Waasmun­ster­se gezinnen planten 900 bomen aan in geboorte­bos

Op het voormalige opstijgterrein voor luchtballons in de Patotterijstraat in Waasmunster gingen zondagochtend 900 bomen de grond in voor de aanplant van het nieuwe Waasmunsterse geboortebos.