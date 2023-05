Dansschool D.I.O.P. organiseert Belgisch Kampioenschap dans in Lokeren

Bestuur­ster krijgt opschor­ting van straf nadat ze voetganger opschept aan zebrapad

H. uit Lokeren stond dinsdag voor de politierechtbank terecht nadat ze een zwaar ongeval veroorzaakte op de Markt in Lokeren. De vrouw reed een overstekende vrouw aan op het zebrapad en nam haar enkele meters mee op de motorkap. Het slachtoffer was even in levensgevaar, maar overleefde de klap.