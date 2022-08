Buurtbewoners Lokerse stadsfestivals zit tien dagen lang in feestgedruis: “Zonder hoorapparaat geen last van luide bassen”

Lokeren Cobra The Impaler vervangt Psychonaut in Club Stubru

Psychonaut moet jammer genoeg last-minute hun show in Club StuBru van zondag 7 augustus annuleren omwille van familiale redenen. Hieronder vind je hierover een statement van de band. We wensen hen sterkte toe. Cobra The Impaler neemt hun plaats in.

