Bonaparte ontvangt Johan Braeckman en Dirk Verhofstadt

In de zomerperiodes van 2020 en 2021 voerden Dirk Verhofstadt en Johan Braeckman wekenlang indringende gesprekken over diverse onderwerpen. De rode draad in hun conversaties is de vraag wat menselijkheid betekent. In dit boek behandelen ze fascinerende kwesties als de opkomst van Homo sapiens, Darwin en de evolutietheorie, irrationalisme, religie, humanisme en atheïsme.