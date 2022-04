Boerenmarkt Bosparkwijk brengt lokaal lekkers aan de man

De jaarlijkse boerenmarkt is intussen al uitgegroeid tot een kleine traditie. Naast aandacht voor de korte keten, konden bezoekers ook hun dorst lessen in het wijklokaal of hun kennis bijschaven over de strijd tegen voedselverspilling. De Lokerse compostmeesters hadden proevertjes bij van broodpudding om aan te tonen welke lekkernijen je nog kan maken met overschotjes.