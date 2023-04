Björn Rzoska (Groen) stopt met nationale politiek: “Kies voluit voor Lokeren”

Ambassa­deurs Lokerse Belgian Red Court bekend: Thomas Vermaelen en Femke Maes

Het straatvoetbalpleintje in de Hoedhaarwijk is intussen al een tijdje in gebruik, maar binnenkort volgt de officiële voorstelling in aanwezigheid van de peter en meter: tweevoudig Gouden Schoen en voormalige Red Flame Femke Maes en gewezen Rode Duivel Thomas Vermaelen.