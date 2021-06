BINNENKIJKEN bij Antje en Ruben, winnaars van Huis Gemaakt: “Brievenbus puilt uit met lieve kaartjes”

Lokeren Zomerbar LOKO werkt met reservatie voor wedstrij­den Rode Duivels

9 juni De Rode Duivels bekijken op groot scherm met je bubbel? Dat kan in Lokeren in zomerbar Loko op de parking van Radar (voormalige Cherry Moon). Per persoon betaal je 15 euro inkom. Reserveren is mogelijk via de Facebookpagina van de zomerbar.