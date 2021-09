“Bij eerste klasse-supporters horen braadworsten en bier, veel braadworsten en bier” - Supporterslegioen Lokeren-Temse zorgt niet alleen voor vuurwerk, maar ook voor economische boost in tweede amateurklasse

‘Wij zijn van Loo-ku-ruh!’ Geen kat in de bezoekerstribune die eraan durft te denken dat Lokeren-Temse tegenwoordig een fusieclub is. Ondanks het feit dat de ploeg in Wetteren in het koningsblauw van Temse aantreedt, kleurt de tribune geel-wit-zwart. Wie niet beter weet, waant zich op de tribune van een bekermatch in de gloriejaren van de Waaslanders. Het grote Lokeren op bezoek bij het kleine Wetteren. Maar anno 2021 is niets minder waar. Sporting Lokeren heet tegenwoordig Lokeren-Temse en speelt niet langer in eerste klasse, maar in tweede amateur. Een klik die de trouwe supportersschare weigert te maken. Zij blijven supporteren op eerste klasse niveau. Dat betekent ook gewoon met een volle bus vanuit het supporterslokaal in Wachtebeke of Zelzate richting Wetteren. “Bij elke verplaatsing vullen we minstens één bus”, vertelt Kevin Bruggeheman, ondervoorzitter van The Yellowbrothers. Vandaag zijn er minstens tien bussen op Wetteren. De tweede amateurklasser heeft zelfs een afzonderlijke ingang gecreëerd voor het Lokeren-legioen. Inclusief stewards en uitgebreide fouillering. “Bij één van de vorige matchen was er redelijk wat Bengaals vuurwerk aanwezig, dat leverde de club een fikse boete op. Bij elke volgende inbreuk loopt het bedrag van die boete alleen maar op, vandaar dat Lokeren zelf stewards inzet om zijn supporters te controleren”, klinkt de plausibele uitleg.