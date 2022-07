Bewoners sociale woningen Waterwijk verzetten zich tegen verplichte verhuis voor totaalrenovatie: “Wij wonen hier al halve eeuw”

LokerenSociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk plant een totaalrenovatie van een 20-tal woningen in de Kanaal- en Rivierstraat. De verplichte verhuis naar een andere sociale huurwoning schiet in het verkeerde keelgat bij verschillende bewoners. “We hebben duizenden euro’s geïnvesteerd in deze woning. Dit is voor ons geen huis, maar een thuis”, zegt Patrick Hereman.

Om haar woonpatrimonium toekomstbestendig te maken, is sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk volop bezig met een totaalrenovatieplan voor verouderde woningen. De brief die de bewoners van de Rivier- en Kanaalstraat enkele weken terug daarover in de bus kregen valt echter op een koude steen. “De voorbije jaren zijn er al verschillende ingrepen gebeurd aan ons huis. Dat zorgde telkens voor overlast, maar dat nemen we er graag bij, als we hier kunnen blijven”, zeggen Patrick en Sabine Hereman die al 36 jaar in hetzelfde huis in de Rivierstraat wonen. “Dit is voor ons geen huis, maar een thuis. Toen ik die brief in mijn handen kreeg, stonden de tranen in mijn ogen. We vroegen en kregen toestemming van Tuinwijk om onze eigen volière te plaatsen, vernieuwden onze keuken. Kosten van duizenden euro’s, maar straks willen ze ons wel verplichten om deze woning te verlaten.”

Ook Johan Martens is er het hart van in. Hij is geboren en getogen in de buurt en woont al 57 jaar in hetzelfde huis. 22 jaar geleden trok ook zijn vriendin Conny bij hem in. “Hier wonen tachtigers in de buurt, die ook naar een ander huis moeten verhuizen, maar een oude boom verplant je toch niet?”

Volledig scherm Patrick en Sabine Hereman investeerden recent nog in een nieuwe volière. © Yannick De Spiegeleir

“Hardvochtige huisbaas”

De bewoners krijgen steun van oppositieraadsleden Eddy Van Bockstal (N-VA) en Ron Van Kersschaver (Vooruit). “Hier is toch sprake van een absoluut gebrek aan planning. Men geeft mensen eerst toestemming om te investeren in hun woning om ze een paar jaar later gewoon mee te delen dat ze hier niet kunnen blijven wonen. De Tuinwijk stelt zich hier op als een hardvochtige huisbaas”, zegt Van Bockstal. Van Kersschaver pleit ervoor om de totaalrenovaties gefaseerd aan te pakken. “Beter zou zijn om een woning pas grondig te renoveren als ze leeg komt te staan. Zo hoeven mensen een woning waar ze al decennialang wonen niet te verlaten.”

Afgeleefd

Jan Cools (CD&V), voorzitter van Tuinwijk, toont begrip voor de emotionele kant van het verhaal. “Maar een woning is nu eenmaal afgeleefd na 50 jaar en dan dringt een totaalrenovatie zich op. Bovendien is het absoluut onze intentie om iedereen die dat wenst in een woning onder te brengen in dezelfde wijk. Door de Vlaamse regelgeving kunnen koppels en alleenstaanden na een renovatie niet terugkeren naar wat oorspronkelijk een gezinswoning was, maar we gaan wel vier woningen met drie slaapkamers in de Rivier- en Kanaalstraat afbreken om er acht woningen van te maken met één of twee slaapkamers zodat er ook voor die mensen een aanbod is in dezelfde buurt. De woningen één per één aanpakken tot ze leeg staan, is geen optie. De kosten zouden de pan uitswingen. Daarom pakken we dergelijke projecten collectief aan.”

