RESTOTIP. Zoete verwenne­rij bij Barelza op de Heide

Het natte en koele zomerweer even vergeten door te smullen van een heerlijke pannenkoek of zelfgemaakt schepijs? Patrick D’haese en Griet Thuysbaert leggen je graag in de watten in hun tearoom Barelza in Waasmunster. Een bezoek kan je combineren met een korte of lange wandeling in de prachtige omgeving van de Heide.