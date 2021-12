Bestuurder nadat hij 1,8 miljoen euro wint in tankstation: “Wat ik met het geld ga doen? Opnieuw meespelen met de Lotto natuurlijk”

De gelukkige winnaar wil om de voor de hand liggende redenen onbekend blijven. Maar een mooier cadeau kon hij zich in deze eindejaarsperiode niet wensen. Liefst 1,8 miljoen euro is hij in één klap rijker. “Zorgen over mijn toekomst hoef ik me alvast niet meer te maken”, lacht de winnaar, die werkzaam is als chauffeur. “Ik speel sinds mijn twintigste trouw mee met Lotto, EuroMillions en Joker+. Stiekem hoop je altijd wel op dat tikkeltje geluk. Dat die droom nu werkelijkheid wordt, is allicht het beste cadeautje dat ik ooit gekregen heb.” Hij schoot op 10 december raak met zes juiste nummers en een juist sterrenbeeld. En dat gebeurt niet elke week. In 2021 vielen er maar vijf rang 1-winnaars van Joker+, waarvan twee miljonairs. Eén van hen is dus deze Oost-Vlaming.