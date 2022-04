Bestuurder met voorlopig rijbewijs rijdt met 190 kilometer per uur op E17 en krijgt fikse straf

De feiten kwamen aan het licht toen de bestuurder de autosnelweg opreed en meteen aan hoge snelheid links begon te rijden. De meter liep op tot 190 kilometer per uur, en hij maande ook zijn voorligger aan om sneller te rijden. Op dat moment had hij nog maar een voorlopig rijbewijs en mocht hij eigenlijk helemaal niet rijden. “De E17 telt 5.000 auto’s per uur die daar passeren, en dan denkt meneer er is aan om deze snelheden te gaan halen, het is en blijft onverantwoord”, zegt Peter D’Hondt. “Mensen frustreren zich hier in en zeggen dat er dan nooit is politie te zien is, maar hier is het tegendeel bewezen", vult hij aan.