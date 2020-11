Bestuurder kritiek nadat hij inrijdt op vrachtwagen in file E17

Lokeren Biologi­sche bloemen geplukt in Vlaamse velden: zussen Julie (29) en Sofie (27) verwezen­lij­ken kinder­droom met bloemen­zaak Flowers by Ollie

13 november Wat maakt je gelukkig in het leven? Het antwoord op die vraag leidde zussen Julie en Sofie Rosseel uit Lokeren exact een jaar geleden naar de oprichting van hun eigen online bloemenzaak ‘Flowers by Ollie’. In het najaar van 2021 plannen ze in de voormalige boerderij van hun overgrootvader de opening van een fysieke winkel.