Belevingswandeling gidst je door bloesems Fruitsappen Verhofstede

LokerenOok dit jaar worden er in april drie bloesemweekends voorzien in de boomgaard van Fruitsappen Verhofstede in Eksaarde, in samenwerking met de dienst Toerisme – Evenementen van stad Lokeren.

Zaakvoerder An Verhofstede, bedrijfsgids Linda Schelfhout en het Infopunt Toerisme Lokeren staken in 2021 de hoofden bij elkaar en werkten een belevingswandeling op en rond het bedrijf uit. Aan de hand van QR-codes en Aha-momentjes komt de bezoeker heel wat te weten over die bloesems en het bedrijf en maken de kinderen kennis met de Pierlepeinbewoners in de boomgaard.

Dankzij het mooie weer van de voorbije weken starten de wandelingen al in het weekend van 9 en 10 april. En ook de weekends daarna, inclusief Paasmaandag, kan je een bezoek aan de fruitgaard boeken. Inschrijven kan via de website www.fruitsappen-verhofstede.com waar iedereen een tijdstip kan reserveren om langs te komen.

Volledig scherm De fruitbloesems staan in april op hun mooist © Yannick De Spiegeleir

Duurzaamheid

Op de persvoorstelling werden ook enkele nieuwigheden voorgesteld. “Dit jaar kan je ook een nieuwe bedrijfsfilm bekijken die Fruitsappen Verhofstede in een notendop voorstelt”, zegt bedrijfsgids Linda Schelfhout. “Nieuw zijn ook bordjes die duidelijk maken welke appel- en perensoorten er in de fruitgaard groeien.” Daarnaast is er dit jaar ook extra aandacht voor de initiatieven die het bedrijf neemt op vlak van duurzaamheid. “Zo wordt de pulp van de appelen voor fruitsap gebruikt voor biobrandstof”, licht schepen van Toerisme en Duurzaamheid Marina Van Hoorick (Open Vld) toe.

Wie wil kan de wandeling verder uitbreiden langs de mooiste plekjes van Eksaarde via wandelknooppunten op de Kruiskapelroute in de Moervaartvallei. Keuze uit verschillende afstanden van 3,6 km tot 10,3 km of meer. Je kan de wandelingen downloaden op je gsm via www.routeyou.com of een plan met toeristische info ter plaatse krijgen.

Vaderdagontbijt

De deelnemers kunnen een formulier invullen. Per dag wordt er een briefje uitgetrokken en de winnaars winnen een ontbijt (met lokale producten ) in de boomgaard voor het hele gezin (+/- 6 personen) op Vaderdag zondag 12 juni. Praktische informatie: dankzij het mooie weer van de voorbije weken starten de wandelingen al in het weekend van 9 en 10 april. We voorzien alvast drie Bloesemweekends in april met een extra dag op Paasmaandag. Inschrijven kan via de website www.fruitsappen-verhofstede.com waar iedereen een tijdstip kan reserveren om langs te komen.