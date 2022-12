Beklaagde die al 7 jaar cel kreeg en tien jaar rijverbod voor dodelijk ongeval boekt vanuit gevangenis auto en rijdt meteen rond wanneer hij vrij komt

Op 20 april 2021 kreeg de man zeven jaar cel, tien jaar rijverbod en een stevige geldboete voor de zware feiten die hij pleegde in Lokeren. Hij reed daar toen onder invloed van drugs een woning binnen waarna het pand in brand vloog. Hij sloeg op de vlucht na het ongeval, maar kwam snel terug ter plaatse. De bewoonster overleefde het niet. De man ging in beroep tegen de feiten en kwam toen even vrij uit de gevangenis. Maar op die korte tijd had hij al een nieuw voertuig geregeld. “Hij had een voertuig laten huren op naam van iemand anders zodat hij er mee kon rondrijden", aldus de politierechter. “Hij betaalde de man hier ook voor.”