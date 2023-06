Bekende muzikanten coveren Smile voor gelijknamig festival: “Verwachten al 300 bezoekers”

Zes jaar geleden verdween Brian (23) spoorloos, vandaag worden de enige moordver­dach­ten buiten vervolging gesteld: “Er waren nochtans voldoende bewijzen”

Zes jaar is het intussen geleden dat Brian Borms (23) uit Zele spoorloos verdween. Een telefoontje naar zijn moeder was het laatste teken van leven. Zijn familie is ervan overtuigd dat hij om het leven werd gebracht, maar vrijdag heeft de raadkamer in Dendermonde beslist dat de enige twee verdachten buiten vervolging worden gesteld. Het is dus nog maar de vraag of er ooit nog een dader zal terechtstaan. “Ik snap deze beslissing niet", aldus advocaat Geert Schouppe, die de mama van Brian bijstaat.