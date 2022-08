Bekende Lokerse acteurs zetten schouders onder bouwproject Congolese school

Achter vzw Elasha, schuilt Emile Elasha. Hij vluchtte voor het oorlogsgeweld in Congo en verblijft intussen zeven jaar in Lokeren. Zijn ambitie is om een school neer te poten in het dorp Luyamba. “In eerste instantie wil vzw Elasha een som van 50.000 euro inzamelen om de bouw van de eerste klassen mogelijk te maken”, verduidelijkt Emile. “De vraag naar een school komt vanuit de lokale gemeenschap en bedrijven die er mee hun schouders onder zetten. Alles begint uiteindelijk bij onderwijs: van lezen tot schrijven. Er zal een basisschool gebouwd worden met een nabij gelegen ziekenpost. De medische steun kan ervoor zorgen dat banale ziektes en aandoeningen kunnen verholpen worden. De basisschool zal later uitgebreid worden met een hogere, algemene afdeling en een technische school. Zo kunnen mensen een inkomen krijgen via een naaiatelier en een schrijnwerkerij, of hogere studies aanvatten in de stad.”