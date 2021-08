Bekende auteurs werken mee aan Boekenjagers-boek: “Lucinda Riley doneerde vlak voor haar dood een kortverhaal”

Literatuur Lucinda Riley, de schrijf­ster die nooit schreef: "Mijn uitgevers waren sceptisch, maar ik moést ‘De Zeven Zussen’ maken"

12 juni In alle stilte leed ze al vier jaar aan kanker, tot de ziekte haar gisteren fataal werd. De vooral bij vrouwen razend populaire Ierse schrijfster Lucinda Riley werd slechts 55, maar heeft met het succes van haar ‘Zeven Zussen'-boekenreeks een stempel gedrukt op de literaire wereld. Meer dan 30 miljoen romans verkocht ze wereldwijd, ook al werd er in sommige middens nogal lacherig gedaan over haar 'simpele' vertelstijl. Daarnaast liep het begin van haar carrière niet altijd over rozen. “Omdat ik geen geld had voor een tekstverwerkingsprogramma, moest ik noodgedwongen mijn trouwjurk verkopen”, vertelde ze ooit.