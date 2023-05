Bejaarde fietser belandt in Durme na aanvaring met jongeren: politie start onderzoek

BINNENKIJ­KER. Familie Ortegat verkoopt kasteel in Waasmun­ster: “Als je het domein betreedt, word je overvallen door de romantiek van weleer”

Het unieke Kasteel Ortegat aan de dorpsrand van Waasmunster staat te koop. Het kasteel zag het levenslicht omstreeks 1814 als zomerverblijf voor de adellijke familie Vermeulen en is sinds midden vorige eeuw in handen van de familie Ortegat die het nu te koop zet. Het kasteel en de tuinen zijn bijzonder mooi bewaard gebleven. Kijk binnen in één van de opmerkelijkste kasteelwoningen die ons land rijk is.