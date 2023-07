Beiaardconcert op Vlaamse Feestdag

Waasmun­ster opent eerste hondenlos­loop­wei­de aan de Meermin: “Centraal en vlot bereikbare locatie”

De gemeente Waasmunster gaat in het Meersengebied naast het Vrijetijdscentrum De Meermin een hondenlosloopweide inrichten. Met het Meersengebied vond het gemeentebestuur een alternatieve locatie voor het aanvankelijke plan voor een losloopweide in de Baverikstraat. “De nieuwe locatie ligt centraler in de gemeente, er is voldoende parkeermogelijkheid en is vlot toegankelijk voor wandelaars”, zegt schepen Van Kaer (CD&V).