BAZART komt naar Lokerse Feesten

Lokeren Korpschef opgetogen met oprichting tweede Buurt Informatie Netwerk (BIN) ‘Lammeken – Staakte’: “Ambitie is BIN in elke Lokerse wijk”

Al 40 Lokerse gezinnen hebben zich aangesloten bij het nieuwe Lokerse Buurt Informatie Netwerk (BIN) in de wijk Lammeken – Staakte. Via zo’n netwerk houden burgers en politie elkaar op de hoogte over verdachte bewegingen of inbraakgevaar in de wijk. “Via het olievlekprincipe hopen we dat de werking van de BIN’s in de toekomst het volledige grondgebied van Lokeren zullen dekken”, zegt korpschef Dirk De Paepe.

29 april