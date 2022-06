Basisschool Bengel en Stad Lokeren openen eerste publieke speelplaats: “Zorgt voor meer samenhang in de buurt”

Beweging

“De speelplaats wordt al een tijdje gebruikt door onze leerlingen, maar om het terrein buiten de schooltijden open te stellen voor de buurt was het nog even wachten op de plaatsing van de automatische poort. We zijn verheugd dat we nog net voor de zomer kunnen openen. Op die manier kunnen onze leerlingen en de kinderen van de buurt ook tijdens de zomer genieten van een veilige en leuke speelplek in hun buurt”, zegt afscheidnemend directeur van Basisschool Bengel, Dorine Van Avermaet. “Beweging is erg belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Bovendien is er geen groot aanbod aan speelterreinen in het zuidelijke deel van de stad. Daarnaast is het ook belangrijk dat ouders hier elkaar kunnen ontmoeten, het zorgt voor meer samenhang in de buurt.” Na de eerdere lancering van de leesmobiel kan Van Avermaet in schoonheid afscheid nemen van de Bengelschool. “Dit is een mooi afscheidscadeau. Ik ben enorm fier op mijn team”, aldus de directrice.