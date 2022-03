Bart De Maesschalck is nieuwe voorzitter N-VA Lokeren

Johan Van Extergem, Geert Van Hecke en Dirk Robert zagen hun mandaat verlengd. De vijf gemeenteraadsleden Eddy Van Bockstal, Sylvie Van Acker, Philippe Van Streydonck en Manu Diericx zetelen automatisch in het bestuur. Ook Monique De Witte zetelt automatisch aangezien zij in het bijzonder comité voor de sociale dienst zit.

Bij de toespraak van Bart De Maesschalck werd alvast duidelijk welke richting N-VA Lokeren moet uitgaan volgens de nieuwe voorzitter. “De constructieve manier van denken, de rechtlijnigheid en het respect voor het verleden zijn nationaal van groot belang. Het versterken van onze lokale afdeling ligt volgens mij ook in deze lijn. We moeten stevige oppositie voeren waar nodig en constructief meewerken aan een toekomst voor ons Lokeren. Rechtlijnig en met duidelijke visie.” Hij refereerde ook naar de nakende fusie tussen Lokeren en Moerbeke. “Met de fusie tussen Lokeren en Moerbeke in het vooruitzicht moeten we waken over de basisbehoeften van de Lokeraar. Onze stad moet toegankelijk en dicht bij de mensen staan, ondanks de territoriale uitbreiding”, besluit hij.