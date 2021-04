Bakker Gerry eert topdarter ‘Dancing Dimi’ met gepersonaliseerde donut in driekleur: “Zolang hij wint, blijf ik ze bakken”

‘Dancing Dimi’ verkeert in de vorm van zijn leven. Dinsdagavond zette hij ex-wereldkampioen Rob Cross nog opzij in een onderling duel. Bakker Gerry toont geregeld zijn creativiteit in zijn bakkerij. Zo maakte hij in het verleden al ‘lachende kakjes’-gebak en speciale Berlijnse bollen ten voordele van de strijd tegen darmkanker. Dit keer besloot hij in zijn atelier aan de slag te gaan om de vaderlandse dartsheld in de kijker te zetten. Zondag bakte Gerry een eerste lading en het was meteen een succes.