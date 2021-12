Baby Axana overleden door infectie, moeder niet in verdenking gesteld

Lokeren/Zele/Hamme/Lochristi Lokerse gynaecolo­gen verenigen zich in ‘Gyn-Team Lokeren’: “Blijven actief in stad, ook na sluiting materni­teit”

Op 24 december gaat het licht uit in de materniteit van AZ Lokeren. Het team gynaecologen dat verbonden was aan het ziekenhuis blijft wel op post in de praktijken in Lokeren en omliggende gemeenten en verenigt zich onder de vlag van ‘Gyn-Team Lokeren’.

16 december