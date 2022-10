Autodeelsysteem Dégage komt naar Lokeren

LokerenSteeds meer mensen beseffen dat hun auto te vaak stilstaat en gaan deze delen met mensen in de buurt of stappen over naar een deelwagen. Via ledenorganisatie Dégage wordt de auto goedkoper omdat de kosten worden verdeeld over alle bestuurders. Het initiatief strijkt nu ook neer in Lokeren.