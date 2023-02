Auto met vijf jongeren aan boord belandt in gracht: twee slachtoffers in kritieke toestand

Affichecam­pag­ne maakt Lokeraars warm voor Sporting Lokeren-Tem­se

Met het oog op de laatste vijf thuiswedstrijden heeft voetbalclub Sporting Lokeren-Temse een affichecampagne gelanceerd. De club staat momenteel op kop in zijn reeks 2e Nationale A. “Zo proberen we Sporting in het straatbeeld te krijgen om zoveel mogelijk mensen bewust te maken dat het terug leuk is om naar het stadion te komen”, zegt communicatieverantwoordelijke Dirk Bossers.