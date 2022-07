Auto en caravan van Nederlands gezin in lichterlaaie nadat ze over metalen obstakel rijden op E17: “We hadden het begin van onze vakantie wel anders voorgesteld.”

LokerenOp de E17 in Lokeren is de wagen en een caravan van een Nederlands gezin woensdag volledig in vlammen opgegaan nadat een metalen onderdeel van een container de onderkant van hun voertuig had opengereten. Het koppen en hun dochter konden maar nipt aan het vuur ontsnappen. “Maar we zijn wel al onze spullen kwijt”, klinkt het aangeslagen.

Het metalen onderdeel was verloren door een vrachtwagen en lag op de rechterrijstrook in de richting van Gent. Het ging om een zogenaamde ‘twistlock’, een metalen verankering van zo’n 20 kilo waarmee containers worden vastgezet op een trailer. Een auto met Nederlandse nummerplaat, met aan boord twee volwassenen en een kind, had het obstakel te laat opgemerkt. De wagen raakte meteen zwaar beschadigd aan de onderzijde. De auto en caravan gingen in schaar en kwamen op de linker- en middenrijstrook terecht. De auto vloog vrijwel meteen in brand door de weglekkende olie en benzine. Het gezin kon nog nipt uit het voertuig geraken alvorens het één grote vuurbal was. Ook de caravan ging volledig in vlammen op.

Vroegtijdig einde van vakantie

Volledig scherm Het Nederlands gezin wisselt documenten uit met de Noorse chauffeur die eveneens over het obstakel reed. © Kristof Pieters

Het Nederlands koppel en hun dochter waren met de wagen en caravan op weg voor een deugddoende vakantie naar Frankrijk. Daar kwam wel erg abrupt een vroegtijdig aan. De Nederlandse chauffeur en papa van het gezin uit de buurt van Utrecht getuigt: “We reden op de rechterbaan met zo’n 90 km/u. Plots zag ik iets midden op de rijstrook liggen, maar het was te dichtbij om het nog te kunnen ontwijken. Ik ben eroverheen gedenderd wat een enorme klap gaf. Vervolgens schaarde de caravan, schoven we tegen de middenberm en er was onmiddellijk veel rook en vuur. Hoe we het gedaan hebben weet ik niet, maar op enkele seconden zijn we uit de auto kunnen springen. Nog geen 30 seconden later stond de hele auto en caravan in lichterlaaie. Al onze spullen, inclusief identiteitskaarten en andere papieren is in rook op gegaan. Mijn dochter staat hier zelfs op haar kousen want ze had haar schoenen uit gedaan.”

Wegdek beschadigd

Volledig scherm © Kristof Pieters

Ook een tweede wagen, een BMW met Noorse nummerplaat, reed nog over het projectiel heen. Ook dit voertuig liep zware schade op maar gelukkig wel met minder ernstige gevolgen. Tijdens de bluswerkzaamheden was de E17 gedurende een kwartier volledig afgesloten en ook de oprit Lokeren werd afgesloten. Daarna werden twee rijstroken vrijgegeven, maar ondertussen had zich een file van zo’n 6 kilometer gevormd, vanaf Waasmunster. Door de brand raakte ook het wegdek beschadigd, deze schade zal later hersteld worden.

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm De boosdoener van alle ellende: een twistlock die een vrachtwagen verloren was. © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm autobrand lokeren © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Volledig scherm © Kristof Pieters

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.