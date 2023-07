Apérotime slaat vrijdag tenten op aan Markt

Bijna 80, maar ‘Babousch’ haalde al meer dan 1.400 handteke­nin­gen op: “De bushalte aan het crematori­um in Lochristi moet terugkeren”

Géén bingo of eindeloze koffieklets voor Jeanine ‘Babousch’ Braekenier (79) uit Ledeberg. Met haar rollator in de hand verzamelt de kranige dame handtekeningen op tal van markten en terrassen in Gent. Haar doel? Ze wil dat buslijn 76 opnieuw halt houdt aan crematorium Westlede in Lochristi. “Ik ga mijn huis niet uit zonder mijn papieren.”