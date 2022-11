Ann stelt lederatelier open voor ‘Dag van de Ambachten’

Ann geeft al jaren les aan de bekende lederopleiding van CVO Groeipunt in Lokeren, maar maakt daarnaast onder meer lederen handtassen, rugzakken, babyschoentjes of kaarthoudertjes op maat. “In mijn atelier kunnen bezoekers met hun eigen ogen zien hoe de creatie van bijvoorbeeld een handtas ontstaat van een gelooide huid tot het eindresultaat.”

Door haar deelname aan de Dag van de Ambachten wil Ann ook aantonen dat de stap om zelf aan de slag te gaan met leder laagdrempelig is. “De interesse in lederbewerking is in elk geval groot merken we in onze opleiding en ik persoonlijk bij mijn workshops.”