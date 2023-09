Anderhalf jaar na brand opent Sophie tweede zaak ‘Ma’Deux’ in Kerkstraat: “Broedplaats voor nieuwe ideeën en ervaringen”

Kop-staartaan­rij­ding in Belsele­straat door ruziënde kinderen op achterbank

In de Belselestraat (N446) in Waasmunster zijn vrijdag drie voertuigen betrokken geraakt bij een kop-staartaanrijding. De bestuurder van de aanrijdende wagen was even afgeleid door zijn ruziënde kinderen op de achterbank.