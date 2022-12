Amnesty International Lokeren ‘viert’ 40-jarig bestaan

LokerenOp het stadhuis van Lokeren werden de vrijwilligers van Amnesty International afdeling Lokeren ontvangen voor het 40-jarig bestaan van hun vereniging. “Het is jammer dat we nog steeds nodig zijn, want dat betekent dat de rechten van de mensen nog niet overal in de wereld gerespecteerd worden”, zegt coördinator Marleen Jacobs.