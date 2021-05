“Alsof er een bom viel op ons huis”: bliksem die woning vernielt in Lokeren zes keer krachtiger dan normaal

Lokeren/Sinaai/Berlare Natuurvere­ni­ging vzw Durme stimuleert de hond aan te lijnen met ludieke actie

6 mei In vijf natuurreservaten verspreid in het Waas- en Scheldeland roept natuurvereniging vzw Durme baasjes via ludieke infoborden op om hun hond aan de lijn te houden. “Want honden aanlijnen is niet alleen belangrijk voor de natuur, ook voor je eigen hond of andere bezoekers is een aangelijnde hond een goed idee”, klinkt het.