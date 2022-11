Aliplast en vzw Durme planten samen meer dan 6 voetbalvelden nieuw bos in Eksaarde

LokerenOp zaterdag 26 november – tijdens de Dag van de Natuur - plantte de firma Aliplast in samenwerking met natuurvereniging vzw Durme een nieuw bos van iets meer dan 4 hectare - of omgerekend zo’n 3.500 bomen - aan.

Het nieuwe bos zal deel uitmaken van het natuurgebied De Linie in Eksaarde dat een aantal zeer zeldzame diersoorten huisvest zoals de boommarter, mopsvleermuis of havik.

“Als Aliplast is het ons streven om lokaal sterk verbonden te zijn met de Lokerse gemeenschap en ook bij te kunnen dragen aan een gezonde leefomgeving. Onze steun aan vzw Durme is de ideale manier om beide doelstellingen te verwezenlijken. Met het aanplanten van dit nieuw bos, dragen we ons steentje bij aan de natuurlijke rijkdommen die onze streek biedt. Dit kadert in ons streven naar een duurzame samenleving via concrete projecten in onze directe omgeving”, zegt Ruben Snurawa van Aliplast.

“Door deze aanplant breiden we enerzijds het grootste boscomplex van de Moervaartvallei uit en versterken we anderzijds de zeer waardevolle bosverbinding tussen het provinciaal domein Puyenbroeck en de Heirnisse en Fondatie van Boudelo”, zegt Thomas Van Lancker van vzw Durme.

De Linie

De Linie in Eksaarde is een zeer gevarieerd, langgerekt natuurgebied ten zuiden van de Moervaartvallei met heel wat kwetsbare natte natuur, die elk jaar nog uitbreidt (meer dan 10 ha de laatste drie jaar). Het natuurgebied wordt gekenmerkt door een kleinschalig landschap met afwisseling van bossen, voormalige turfputten, moerassen en graslanden en is goed te bezichtigen via de Liniewegel. Het natuurgebied en de gelijknamige wegel zijn trouwens genoemd naar de militaire verdedigingslijn uit 1701 die door de Fransen werd aangelegd om Vlaanderen te verdedigen tegen de Republiek Holland. De Moervaartvallei zelf daarentegen is één van de weinige gebieden in de provincie Oost-Vlaanderen waar het nog echt stil en donker kan worden.

Natuurvereniging vzw Durme beheert ondertussen meer dan 550 ha kwetsbare natuur in de regio rond Durme, Moervaart, Schelde en Donkmeer en heeft twee bezoekerscentra, aan het Molsbroek in Lokeren en aan het Donkmeer in Berlare.

