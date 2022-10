Afvalintercommunale IDM bestaat 50 jaar: “Afvalophaling enorm geëvolueerd”

IDM werd opgericht in 1972, in de schoot van de stad Lokeren. Het samenwerkingsverband tussen 6 gemeenten (Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Wachtebeke, Zele en Zelzate) heeft als opdracht het huishoudelijk afval aan huis op te halen en te verwerken.

Franky Hoogewijs (49) en Andy Van Geert (48) zijn beiden chauffeurs en fungeren af en toe ook als ophaler bij IDM. Ze werken respectievelijk al 28 en 25 jaar voor de afvalintercommunale. “Ons werk is enorm geëvolueerd. Het ophalen van de zakken grofvuil in het verleden dat was hard labeur. Je moest zelfs opletten voor snijwonden, want er durfden al eens glasscherven in de zakken zitten. De huidige afvalcontainers zijn veel beter voor onze rug en de kans op snijwonden is weg”, getuigen de trouwe medewerkers. “Het is fijn om in de buitenlucht te kunnen werken en op een gemiddelde werkdag als ophaler zet je zo’n 15.000 tot 16.000 stappen.”

Streng bestraffen

Bij de gemiddelde burger merken Franky en Andy respect voor hun job. “Tijdens de hete zomers bieden sommige mensen ons iets fris aan. Ook de week van de afvalophaler zet onze job in de kijker. Waar ik het wel van krijg zijn mensen die iets op de grond gooien, zelfs als er op een meter van hen een vuilbak staat. De boetes voor zo’n gedrag kunnen wat mij betreft niet hoog genoeg zijn.”

Het is nu nog amper voor te stellen, maar voor de ophaling belandde het afval op gemeentelijke stortplaatsen. In 1970 startte de bouw van een verbrandingsoven aan de Zelebaan, die zou pas in 1998 de deuren sluiten. De sluiting van de oven slaat wel een financieel gat. Het ziet er even naar uit dat IDM de nieuwe eeuw niet zal halen. In de jaren ’80 wordt uitgebreid geïnvesteerd in eigen vrachtwagens en personeel voor de ophaling van de huisvuilzakken en wordt ook gestart met de selectieve ophaling van snoeihout en een afzonderlijke ophaling van grofvuil. In de jaren ’90 kwam daar de verplichting bij selectief GFT (toen nog in zakken) en PMD in te zamelen. Dankzij de politieke moed van de toenmalige schepenen van milieu en de steun van voorzitter Adriaensen wordt een reconversieplan goedgekeurd, een plan dat een nieuw elan geeft aan de werking van IDM.

Volledig scherm Archiefbeeld: afvalophalers gaan door weer en wind afval ophalen © IDM

De vervuiler betaalt

In 2002 wordt, niet zonder slag of stoot, het Diftar-systeem (wegen & identificatie), volgens het principe van de vervuiler betaalt, ingevoerd in al de IDM gemeenten. De resultaten zijn niettemin spectaculair en de hoeveelheid opgehaald restafval daalt drastisch tot 102 kg per inwoner in het jaar 2003.

De activiteiten breiden meer en meer uit tot de activiteiten die we nu kennen. Gezinnen bewustmaken om minder afval te produceren en maximaal te sorteren wordt een kerntaak. De uitbating van de recyclageparken wordt grotendeels overgenomen van de gemeenten.

IDM vandaag

Vandaag worden 30 afvalstromen selectief ingezameld en staan de 114 medewerkers van IDM in voor de verwerking van het huishoudelijk afval van 113.620 inwoners ofwel meer dan 47.000 gezinnen van de IDM-gemeenten. Zo maken wij elke dag werk van een propere en materiaalbewuste regio.