Afvalcontainers zorgen voortaan mee voor een veilige zone 30

Botz Padel plaatst inzamelbak voor versleten padelbal­len: “Hergebrui­ken in beveili­gings­mat­ten voor transport en akoesti­sche isolatie”

Om de afvalberg te helpen verkleinen, heeft padelclub Botz aan de Oude Bruglaan in Lokeren een recuperatiebak voor padelballen geplaatst. Het initiatief gaat uit van Lokeraar Frederik Verstraete, zelf een fervent padelspeler, die een tweede leven wil geven aan de naar schatting drie miljoen padelballen die in ons land jaarlijks in de vuilnisbak belanden.