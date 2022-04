Afbraak Durmebad komt op gang

Zele Op huizen­jacht in… Zele: “Ideaal verbin­dings­net­werk voor auto’s en openbaar vervoer”

Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en wat de meest gegeerde plekjes zijn? Deze week nemen we met Jonas De Groote van ERA Wonen Zele onder de loep.

7:00