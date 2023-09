‘Advocaten voor het klimaat’ organiseren actie op Markt

Fans Lokeren-Tem­se klagen aftandse toestand Daknamsta­di­on aan: “Stad moet als eigenaar zijn verantwoor­de­lijk­heid nemen”

Een delegatie fans van Sporting Lokeren-Temse dringt bij de stad aan om als eigenaar het Daknamstadion te renoveren. De loshangende kranen en geurhinder in het supporterscafé zijn hen een doorn in het oog. Via een bevraging willen ze spreekrecht afdwingen op de gemeenteraad. “Er loopt een studie in samenspraak met de club over de toekomst van het stadion”, reageert burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).